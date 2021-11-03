"История это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в "Спартаке", я не знаю. Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе, в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок", - цитирует слова Газизова "Матч ТВ".
Напомним, что вчера стало известно об интересе эмиратского холдинга City Football Group к покупке 20% акций "Спартака". Как сообщал источник, представители CFG уже осмотрели базу и офис московского клуба. В пресс-службе "Спартака" отказались комментировать информацию.
В холдинг CFG входят: "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Жирона" (Испания), "Труа" (Франция) и многие другие команды.
"Спартак" уже завтра сыграет с "Лестером" в групповом этапе Лиги Европы. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени. Прямо сейчас красно-белые с 3-мя очками занимают последнее место в группе C.
Газизов: бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым эмиратский холдинг City Football Group заинтересован в покупке акций "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"