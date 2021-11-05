"Да, Тино сломал кость стопы во время тренировки. Он летит на обследование в Лондон, так как он принадлежит "Челси" - там его осмотрит доктор клуба. Восстановление он будет проходить в России. А на поле Тино вернется, скорее всего, на зимнем тренировочном сборе", - приводи слова Шерифа Анджорина Sport24.
Напомним, накануне комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев во время трансляции матча "Локомотива" с "Галатасараем" сообщил, что Фаустино Анджорин выбыл из-за травмы до конца года.
Фаустино Анджорин за "Локомотив" провел 9 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. За москвичей 19-летний игрок выступает на правах аренды до конца сезона. Права на игрока принадлежат лондонскому "Челси".
"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Москвичи набрали 2 очка и располагаются на последнем, 4-м месте, в группе. В следующем туре Лиги Европы "Локо" на своем поле примет "Лацио".
Английский журналист: Анджорин сломал плюсневую кость. Он вернется в "Челси" для восстановления от травмы
Отец Анджорина: Тино будет восстанавливаться от травмы в России
Шериф Анджорин, отец и агент полузащитника "Локомотива" Фаустино Анджорина, рассказал о процессе восстановления игрока, который получил перелом во время тренировки "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"