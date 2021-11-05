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Наумов: Миранчуку не надо торопиться возвращаться в Россию

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о дальнейшем продолжении карьеры полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: РИА Новости
"В ту игру, которую сейчас проповедует "Локомотив", вряд ли Миранчук сможет играть. Он несколько другого плана игрок. Мне кажется, что Алексею не надо торопиться в Россию, ему нужно попробовать себя в каком-то другом клубе, или в итальянском чемпионате, или в испанском", - сказал Наумов в интервью "Eurostavka".

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Алексей Миранчук может перейти в аренду в "Болонью". Также ходили слухи о вариантах перехода в "Милан" и "Сассуоло".

В сезоне 2021/22 Миранчук принял участие в 6 матчах, в которых отметился 1 голевой передачей. В последнем матче "Аталанты" в Лиге чемпионов УЕФА российский полузащитник не появился на поле.

Источник: "Болонья" интересуется Миранчуком. "Аталанта" готова отдать игрока в аренду


Теги: Наумов Миранчук Ал Аталанта
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