"В ту игру, которую сейчас проповедует "Локомотив", вряд ли Миранчук сможет играть. Он несколько другого плана игрок. Мне кажется, что Алексею не надо торопиться в Россию, ему нужно попробовать себя в каком-то другом клубе, или в итальянском чемпионате, или в испанском", - сказал Наумов в интервью "Eurostavka".
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Алексей Миранчук может перейти в аренду в "Болонью". Также ходили слухи о вариантах перехода в "Милан" и "Сассуоло".
В сезоне 2021/22 Миранчук принял участие в 6 матчах, в которых отметился 1 голевой передачей. В последнем матче "Аталанты" в Лиге чемпионов УЕФА российский полузащитник не появился на поле.
Источник: "Болонья" интересуется Миранчуком. "Аталанта" готова отдать игрока в аренду
Наумов: Миранчуку не надо торопиться возвращаться в Россию
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о дальнейшем продолжении карьеры полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
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