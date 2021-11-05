— Правда ли, что "Спартак" предложил Гаттузо трехлетний контракт? Нет, не знаю об этом, — рассказал Д’Амико в интервью Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" хочет назначить 43-летнего Гаттузо на пост главного тренера команды. Однако позднее эту информацию опроверг глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
В настоящее время "Спартак" тренирует португальский специалист Руй Витория.
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Агент Гаттузо — о контракте со "Спартаком": не знаю об этом
Андреа Д’Амико, представитель итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо, опроверг предложенный контракт своему клиенту со стороны московского "Спартака".
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