Шиманьски — о сообщениях от фанатов "Спартака": такое никто не захочет читать

— Я всего лишь пожелал удачи своему родному клубу, не думаю, что сделал что-то плохое, и не совсем понял реакцию.
Писали плохие вещи, окей, их дело, сейчас каждый может написать каждому. Я читал по минимуму, такое никто не захочет читать, — рассказал поляк в интервью "Матч ТВ".
Перед игрой первого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией", Шиманьски пожелал удачи польскому клубу, в котором провел шесть лет перед трансфером в московское "Динамо". В том матче победу с минимальным счетом одержала "Легия".
22-летний Шиманьски в нынешнем сезоне забил три гола и отдал четыре голевые передачи в 13 матчах.
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Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски вспомнил момент, когда он пожелал удачи "Легии" в матче против "Спартака" в Лиге Европы.
Фото: ФК "Динамо"