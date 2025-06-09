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Осинькин может возглавить "Пари НН" — встреча с губернатором назначена на эту неделю

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить «Пари НН».
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации Sport24, Игорь Осинькин в ближайшие дни встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным для обсуждения возможного назначения на пост главного тренера «Пари НН».

Напомним, что 27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». Под его руководством самарцы в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.

Тем не менее, главным претендентом на пост остаётся чешский специалист Марцел Личка. Он уже провёл встречу с губернатором и продолжает рассматриваться как основной кандидат на замену Виктора Гончаренко.

Напомним, Гончаренко был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне.

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