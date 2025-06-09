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Агент Карраскаля: есть реальный интерес к трансферу, но звучит много недостоверной информации

Агент Хорхе Карраскаля Родриго Лопес высказался о возможном уходе игрока из московского «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Мы не готовы обсуждать публично цифры и предложения, которые получаем, ввиду нашего профессионализма. Эти вопросы вам лучше уточнить напрямую у клубов. К Карраскалю есть реальный интерес, но звучит много недостоверной информации. Прямо сейчас ничего конкретного нет», — заявил Лопес «Чемпионату».

Хорхе Карраскаль уже второй сезон выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

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