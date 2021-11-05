Осинькин: не хочу, чтобы были ожидания, что "Крылья Советов" – фавориты матча с "Химками"

Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0
Уфа1 тайм
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
П1 1.95X 3.45П2 4.2
Динамо
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат
П1 2.3X 3.25П2 3.35

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
РоторЗавершен
Томь
2 - 2
ФакелЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ВолгарьПерерыв
П1 5X 3.25П2 1.83
Енисей
1 - 1
Спартак-2Перерыв
П1 2X 3П2 4.33
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Акрон
14:00
Металлург ЛпНе начат
Текстильщик
14:00
Краснодар-2Не начат
Велес
14:00
КубаньНе начат
Алания
17:00
ТорпедоНе начат
П1 2.04X 3.45П2 3.45
КАМАЗ
17:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 2.01X 3.1П2 3.95

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
15:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.3X 4.1П2 1.78
Брентфорд
18:00
НорвичНе начат
П1 1.66X 3.85П2 5.6
Челси
18:00
БернлиНе начат
П1 1.26X 5.8П2 13
Кристал Пэлас
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.45X 3.1П2 3.25
Брайтон
20:30
НьюкаслНе начат
П1 1.56X 4.2П2 6.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
16:00
ГранадаНе начат
П1 1.88X 3.5П2 4.5
Сельта
18:15
БарселонаНе начат
П1 3.65X 3.6П2 2.04
Алавес
20:30
ЛевантеНе начат
П1 2.44X 3.05П2 3.3
Реал Мадрид
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
17:00
ТориноНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.14
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.7X 3.9П2 5.2
Кальяри
22:45
АталантаНе начат
П1 6.2X 4.9П2 1.48

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 3.7X 3.85П2 1.97
Штутгарт
17:30
АрминияНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.1
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.18X 8.4П2 14
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 1.97X 3.9П2 3.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
АнжеНе начат
П1 1.7X 3.8П2 5.4
Бордо
23:00
ПСЖНе начат
П1 10X 6.6П2 1.27

Осинькин: не хочу, чтобы были ожидания, что "Крылья Советов" – фавориты матча с "Химками"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин не считает свою команду фаворитом матча 14-го тура РПЛ против "Химок".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— "Химки" в зоне вылета, но таблица настолько плотная, что все может перевернуть одна удачная игра. "Химки" закалены прошлым сезоном, умеют терпеть, выдерживать свой рисунок, несмотря на давление.

Не хочу, чтобы были ожидания, что мы – фавориты таких матчей, — рассказал Осинькин в интервью Metaratings.

Матч между "Крыльями Советов" и "Химками" состоится сегодня. Начало: 16:30 мск. Игру покажет телеканал "Матч Премьер".

После 13-и туров самарская команда с 19 очками идет на седьмой строчке турнирной таблицы.

"Химки" идут на предпоследней, 15-й позиции чемпионата России с 12 очками. Недавно клуб расстался с главным тренером Игорем Черевченко. Исполняющим обязанности наставника подмосковной команды назначен Игорь Ющенко, до этого возглавлявший молодежную команду "Химок".


Теги: Крылья Советов Химки Осинькин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Погребняк сказал, что не готов играть в ФНЛ-2, как Павлюченко
Корнеев: контракт с Дзюбой стоит продлять, если он готов выходить на замену 2
Федотов: ЦСКА - это серьезный, сильный соперник. Нам надо найти их слабые места 2
"Факел" на последних минутах упустил победу над "Томью" и не смог вырваться в лидеры ФНЛ 3
Хлусевич - в стартовом составе "Арсенала", Агаларов и Кротов - в основе "Уфы" 4
"Локомотив" зимой может продать Смолова или расторгнуть с ним контракт 7
PR-менеджер Соболева рассказала, ходил ли ее клиент в ночные клубы перед матчами этого сезона 2
Источник: "Газпром" может стать титульным спонсором "Рубина" 9
«Динамо» vs «Краснодар», «Спартак» vs «Локо», кубковая репетиция «Сочи» и ЦСКА. Главные интриги 14 тура РПЛ 3
Источник: "Спартак" не сможет перевести Хендрикса во вторую команду из-за пункта в контракте 9
Стало известно, что грозит Смородской за слова про "Спартак" 6
PR-менеджер Болотова — о Дзюбе: раньше он говорил, что каждый мечтает выступать за сборную. Правду мы сейчас видим 17
Осинькин: не хочу, чтобы были ожидания, что "Крылья Советов" – фавориты матча с "Химками"
Шиманьски — о сообщениях от фанатов "Спартака": такое никто не захочет читать 4
Агент Гаттузо — о контракте со "Спартаком": не знаю об этом 1
Источник: "Спартак" вновь может возглавить бывший помощник Антонио Конте 9
Трабукки: пару недель назад Каррера отказался возглавить клуб РПЛ 2
Гришин: иногда Дзюба перегибает. Кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия 9
Источник: в "Дженоа" хотят видеть Шевченко новым главным тренером клуба
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Гаттузо 3
"Здесь никогда не бывает скучно". Калиниченко — о возможном назначении Гаттузо в "Спартак" 9
"CКА-Хабаровск" одержал волевую победу над "Ротором" и поднялся в зону стыковых матчей
Канчельскис: у "Спартака" остаются шансы на выход из группы Лиги Европы
Кирьяков: Максименко не оправдал ожиданий. В перспективе Селихов будет лучше
Хави прокомментировал свое возвращение в "Барселону" 1
Спортдир РФС: Клопп не сможет стать чемпионом с "Уфой" 7
"Барселона" объявила о назначении Хави главным тренером клуба
Чорлука назвал лимит на легионеров главной причиной слабости сборной России 12
СМИ: "Спартак" намерен предложить трехлетний контракт Гаттузо 16
"Полная чушь". Директор France Football опроверг слухи о том, что Месси уведомили о выигрыше "Золотого мяча" 2
Все новости
-