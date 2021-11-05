Осинькин: не хочу, чтобы были ожидания, что "Крылья Советов" – фавориты матча с "Химками"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин не считает свою команду фаворитом матча 14-го тура РПЛ против "Химок".

Фото: ПФК "Крылья Советов"





Не хочу, чтобы были ожидания, что мы – фавориты таких матчей, — рассказал Осинькин в интервью



Матч между "Крыльями Советов" и "Химками" состоится сегодня. Начало: 16:30 мск. Игру покажет телеканал "Матч Премьер".



После 13-и туров самарская команда с 19 очками идет на седьмой строчке турнирной таблицы.



"Химки" идут на предпоследней, 15-й позиции чемпионата России с 12 очками. Недавно клуб расстался с главным тренером Игорем Черевченко. Исполняющим обязанности наставника подмосковной команды назначен Игорь Ющенко, до этого возглавлявший молодежную команду "Химок".

— "Химки" в зоне вылета, но таблица настолько плотная, что все может перевернуть одна удачная игра. "Химки" закалены прошлым сезоном, умеют терпеть, выдерживать свой рисунок, несмотря на давление.Не хочу, чтобы были ожидания, что мы – фавориты таких матчей, — рассказал Осинькин в интервью Metaratings Матч между "Крыльями Советов" и "Химками" состоится сегодня. Начало: 16:30 мск. Игру покажет телеканал "Матч Премьер".После 13-и туров самарская команда с 19 очками идет на седьмой строчке турнирной таблицы."Химки" идут на предпоследней, 15-й позиции чемпионата России с 12 очками. Недавно клуб расстался с главным тренером Игорем Черевченко. Исполняющим обязанности наставника подмосковной команды назначен Игорь Ющенко, до этого возглавлявший молодежную команду "Химок".