— Отказ приехать Дзюбы в сборную в октябре — имиджевый провал? Скорее, показатель человеческих качеств.
Такое вот состояние души — если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет.
Но, когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции — после всех слов о патриотизме и любви к стране — это смотрится смешно.
Раньше он говорил, что каждый футболист мечтает выступать за сборную, а "гимн и честь — не пустые слова". Правду мы сейчас видим. Печально, что могу сказать? — цитирует Болотову Sport24.
33-летний Дзюба был вызван главным тренером сборной России Валерием Карпиным на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Словении и Словакии. Однако форвард "Зенита" отказался приезжать в сборную, так как посчитал, что не готов к матчам на 100%. На следующий сбор Карпин вовсе не позвал Дзюбу в сборную, а сам футболист отписался от аккаунта национальной команды в инстаграме.
На счету Дзюбы 55 матчей за сборную России, 30 забитых мячей и 16 голевых передач. В нынешнем сезоне за "Зенит" Дзюба забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 18 матчах.
Гришин: иногда Дзюба перегибает. Кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия
PR-менеджер Болотова — о Дзюбе: раньше он говорил, что каждый мечтает выступать за сборную. Правду мы сейчас видим
PR-агент Елена Болотова прокомментировала отказ нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от игры за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"