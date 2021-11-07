"Зениту" будет тяжело в матче с "Уралом". Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне они потеряли очки в Екатеринбурге. Я надеюсь, что будет победа "Зенита" или ничья. Даже если будет ничья - это хороший результат для "Зенита", - цитирует Петржелу "СЭ".
Матч 14-го тура Российской Премьер-лиги "Урал" - "Зенит" состоится сегодня, 7 ноября, в Екатеринбурге. Начало игры - в 14:00 мск. Главным арбитром будет Игорь Панин из Дмитрова, за систему ВАР ответственным назначен Алексей Амелин (Тула).
Петербургский клуб единолично возглавляет таблицу чемпионата России, набрав в 13 матчах 29 очков. "Урал" занимает последнее, 16-е место, подопечные Шалимова имеют в активе 10 очков.
Петржела: ничья в матче с "Уралом" будет хорошим результатом для "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургской команды с "Уралом" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ТАСС