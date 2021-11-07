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Адамов: если бы я немного не убрал ногу и пошел до конца, Клаудиньо бы сломал мне колено

Защитник "Урала" Арсен Адамов прокомментировал эпизод с полузащитником Клаудиньо с матча 14-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0).
Фото: ФК "Урал"
— Момент с Клаудиньо был действительно жестким. Если бы я немного не убрал ногу и пошел до конца, он бы сломал мне колено.

Я не просил красную карточку, ничего. Это игровой момент. Клаудиньо просто не успел попасть по мячу, — передает слова Адамова Sport24.

"Урал" сыграл в ничью с "Зенитом" (0:0) в 14-м туре РПЛ. За момент с Адамовым Клаудиньо получил прямую красную карточку.

22-летний Адамов в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах во всех турнирах, но не отметился голевыми действиями. Футболист в октябре вызывался в сборную России, но в матчах не выходил. В ноябре Адамов попал в расширенный список Валерия Карпина, но не был включен в окончательную заявку.


Теги: Урал Зенит Адамов Клаудиньо
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