Ловрен - об игре "Зенита" в матче с "Уралом": мы провели один из худших первых таймов за всю мою карьеру

Ловрен заявил, что "Зенит" очень плохо действовал в первом тайме. При этом вторую половину встречи команда начала с хорошим настроем и в дальнейшем прибавила в игре по сравнению с первым таймом, несмотря на удаление Клаудиньо, отметил Ловрен.
"Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру. В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали вторую половину с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо. Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе", - сказал Ловрен.
Отметим, что "Зенит", набрав 30 очков, продолжает лидировать в чемпионате России. "Урал" имеет в запасе 11 очков и пребывает на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Ловрен принял участие в 10 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
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Защитник "Зенита" Деян Ловрен оценил игру команды в матче с "Уралом", прошедшем в рамках 14-го тура РПЛ (0:0).
Фото: РИА Новости