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Кутепов: конечно, после удаления в матче с "Локомотивом" мы поддержали Литвинова в раздевалке

Защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался об удалении полузащитника "красно-белых" Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: "Спартак"
Кутепов заявил, что футболисты "Спартака" поддержали Литвинова после удаления. Также он выразил уверенность в том, что Руслан будет прогрессировать как игрок.

"Удаление - часть игры. Все собрались, поняли, что нужно отработать за себя и за Литвинова, больше бегать. <...> Конечно, мы поддержали Литвинова в раздевалке. Он еще молодой игрок, и удаление у него довольно рано случилось. Всё бывает, это опыт. Он будет расти как футболист, я в этом уверен", - сказал Кутепов.

Напомним, что в матче с "Локомотивом" Литвинов был удален с поля на 35-й минуте.

"Спартак", набрав 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" - на четвертом месте с 25 очками в запасе.

Источник: Чемпионат

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Теги: Кутепов Литвинов Спартак
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