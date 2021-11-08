Кутепов заявил, что футболисты "Спартака" поддержали Литвинова после удаления. Также он выразил уверенность в том, что Руслан будет прогрессировать как игрок.
"Удаление - часть игры. Все собрались, поняли, что нужно отработать за себя и за Литвинова, больше бегать. <...> Конечно, мы поддержали Литвинова в раздевалке. Он еще молодой игрок, и удаление у него довольно рано случилось. Всё бывает, это опыт. Он будет расти как футболист, я в этом уверен", - сказал Кутепов.
Напомним, что в матче с "Локомотивом" Литвинов был удален с поля на 35-й минуте.
"Спартак", набрав 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" - на четвертом месте с 25 очками в запасе.
Источник: Чемпионат
Кутепов: сам просил играть за вторую команду "Спартака"
Кутепов: конечно, после удаления в матче с "Локомотивом" мы поддержали Литвинова в раздевалке
Защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался об удалении полузащитника "красно-белых" Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: "Спартак"