"Думаю, возможности попасть в сборную Хорватии уже нет. Сейчас буду получать российский паспорт, я уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Сборная России? Я не думаю, что меня вызовут. В России есть много хороших молодых защитников", - приводит слова Бегича "Metaratings".
Бегич играет в России с 2017 года, когда перебрался в "Оренбург" из хорватского "Интера Запрешич". После этого защитник перешел в "Рубин" за сумму порядка 1.2 млн евро. Сейчас он на правах аренды выступает за самарские "Крылья Советов".
Всего на счету Бегича 52 матча в РПЛ, в которых он отметился 3-мя голами, получил 15 желтых карточек и 1 красную.
Защитник "Крыльев" Бегич собирается получать российский паспорт
Защитник "Крыльев Советов" Сильвие Бегич сообщил, что готовится оформлять российское гражданство.
Фото: ФК "Крылья Советов"