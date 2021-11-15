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СМИ: Витория может получить менее 1 млн евро при разрыве контракта со "Спартаком" до конца года

Главный тренер "Спартака" Руй Витория получит неустойку в размере менее миллиона евро, если контракт с ним будет расторгнут до конца 2021 года и команда не выйдет в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, в сумме неустойки не будут учитываться премиальные бонусы за достижение целей и задач. Зарплата Витории и его штаба составляет 3,5 млн евро в год.

Отмечается, что сумма неустойки может быть изменена во время переговоров между клубом и представителями португальского специалиста, если будут введены дополнительные условия. Одним из таких условий может быть запрет на интервью о работе в России и запрет на тренерскую деятельность в другом клубе из России в течении определенного времени. "Спартак" хочет, чтобы отставка Витории прошла с минимальными репутационными потерями.

Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. Португальский специалист подписал с российским клубом контракт до 2023 года. Под руководством 51-летнего тренера "красно-белые" провели 20 матчей, в которых одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью, а также потерпели 9 поражений. До "Спартака" Витория возглавлял "Аль-Наср", "Бенфику" и "Виторию Гимарайнш".

Источник: Metaratings


Теги: Спартак Витория
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