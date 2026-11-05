Бубнов определил виновного в проблемах "Локомотива"

- Это тренерская проблема Галактионова. С тем составом, что у них есть…
Это та же ситуация, что и у Мусаева. Они и говорят примерно одно и то же. Он с тем составом, который есть, не выжимает максимум из того, что можно выжать, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Ранее в СМИ появилась информация, что на внеплановом совете директоров московского "Локомотива" было принято решение отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера. Отмечается, что специалист выведет команду на матч 14 тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", а затем покинет клуб. Сообщалось, что новым главным тренером красно-зеленых может стать Станислав Черчесов.
На данный момент "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.