Тедеев рассказал, с какими проблемами он сталкивался при общении с Дзюбой

- Убеждать его в том, что надо быть спокойнее и понимать: ты хочешь слишком многого в каждом матче. Хотя бы возрастные особенности не всегда позволяют делать то, что, как ты понимаешь, нужно сделать и чего так сильно хочет твое сердце.
Потому что он истинный спортсмен. Он человек, который всегда хотел всем и прежде всего себе что-то доказать, - цитирует Тедеева "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года, он покинул клуб по окончании прошлого сезона. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента, он не объявлял о завершении карьеры.
Ранее Дзюба выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за петербургский "Зенит" и ряд других российских клубов.