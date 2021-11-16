Иванов отметил, что был и остается противником введения Fan ID в России. По его словам, появление паспорта болельщика приведет к уменьшению посещаемости футбольных матчей. Те, кто посещает матчи, откажутся от этого, если введут Fan ID, считает Иванов.
"Я был и остаюсь против Fan ID. У нас и так стадионы не очень-то заполняются, а с ним будет еще хуже. Мы хотим привлечь людей, которые еще не ходят на футбол. Вот приехал человек в гости, друзья ему говорят: "Пойдем на футбол". Человек-то и не против, однако сначала же надо будет этот Fan ID делать. Может быть, это и легко, но сначала мы потеряем болельщика. И тех, кто сейчас ходит на футбол, мы тоже потеряем", - заявил Иванов.
Напомним, сегодня, 16 ноября, Госдума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий введение Fan ID для спортивных болельщиков.
Источник: Чемпионат
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для спортивных болельщиков
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Президент "Урала" Иванов: я был и остаюсь против Fan ID
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался против введения Fan ID для болельщиков.
Фото: "Чемпионат"