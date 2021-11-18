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Гаджиев: Ковба отличался высокой дисциплинированностью и самоотдачей

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев прокомментировал уход из жизни экс-игрока самарского клуба Дениса Ковбы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Ковба скончался в четверг на 43-м году жизни. Напомним, ранее стало известно, что у бывшего футболиста "Крыльев" был выявлен коронавирус. Из-за болезни Денис находился в реанимации.

"Денис был стержневым игроком, он отличался высокой дисциплинированностью и самоотдачей, большим объемом работы. Денис был надежным игроком, в любую сложную минуту он был на уровне. В то же время Денис все время сохранял самообладание. В общении он был бесконфликтным человеком, всегда свой в команде", - сказал Гаджиев.

Полузащитник Денис Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. В общей сложности белорусский футболист провел за самарский клуб 260 матчей, в которых забил 8 голов и стал автором 10 результативных передач. Также он играл за пражскую "Спарту", украинскую "Александрию" и "Химки".

Источник: Матч ТВ

Скончался бывший игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба


Теги: Гаджиев Крылья Советов
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