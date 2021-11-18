"У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать", - заявил Андреев.
Полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча. В общей сложности за "красно-белых" Зобнин сыграл в 163 матчах, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает Зобнина в 13 млн евро.
Источник: Vseprosport.ru
Уткин призвал Зобнина заняться благотворительностью
Агент Зобнина: Роман попросил об уменьшении зарплаты? Это фейк
Павел Андреев, агент полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, опроверг слухи о том, что футболист попросил клуб понизить ему зарплату.
Фото: ФК "Спартак"