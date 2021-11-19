— Зобнин превратился в посредственного футболиста, конечно. Он ничем сейчас не выделяется, что в сборной и в клубе. Играет он везде одинаково плохо. После травмы он так и не смог выйти на свой прежний уровень, — рассказал Колосков в интервью "РБ Спорту".
27-летний Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 16 матчах во всех турнирах и забил два гола. Контракт игрока истекает в 2024 году.
Следующий матч против "Краснодара" в воскресенье Зобнин пропускает из-за повреждения.
"Они не знали, что с нами делать". Ракицкий — о разгроме "Спартака" 7:1
Ракицкий: "Спартак" — не конкурент "Зениту" в борьбе за чемпионство
Колосков: Зобнин превратился в посредственного футболиста. Он ничем не выделяется, что в сборной и в клубе
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о полузащитнике "Спартака" Романе Зобнине.
Фото: РИА Новости