— После матча сборной у Фёдора есть мышечная проблема. На следующей неделе все будет ок, — рассказал Цорн в интервью "РБ Спорт".
31-летний Смолов сыграл за сборную России в матчах против Кипра (6:0, 11 ноября) и Хорватии (0:1, 14 ноября).
В нынешнем сезоне форвард забил семь голов в 17 матчах за "Локомотив".
Матч "Локомотив" — "Ахмат" начался в 16:30 мск на "РЖД Арене" в Москве.
Смолов - вне заявки "Локомотива" на матч против "Ахмата"
Цорн объяснил, почему Смолова нет в заявке "Локомотива" на "Ахмат"
Технический директор "Локомотива" Томас Цорн объяснил отсутствие в заявке команды нападающего Федора Смолова на матч 15-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Локомотив"