— Касаемо Семака, то, когда клуб выиграет еще одно чемпионство в этом году, контракт будет продлен, уверен.
Такой стабильности, какая была у "Зенита" в последние годы в плане завоевания чемпионства, нет ни у кого. Сергей Богданович показывает явное преимущество над конкурентами в России, — рассказал Малафеев в интервью Sport24.
45-летний Семак возглавил "Зенит" летом 2018 года, приведя команду к трем подряд трофеям чемпиона России. Также клуб выиграл два Суперкубка и Кубок страны. Контракт Семака истекает в 2022 году.
В этом сезоне "Зенит" после 15 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице первое место с 33 очками.
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Малафеев: уверен, контракт Семака будет продлен. Такой стабильности нет ни у кого
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что клуб продлит контракт главного тренера Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"