Новости о переговорах имеют под собой основания. Это решается на уровне акционеров, — передает слова Зеленова ТАСС.
Ранее сообщалось, что представители холдинга City Football Group находились в Москве, где осматривали объекты "Спартака". Холдингу принадлежит ряд футбольных клубов по миру, в том числе английский "Манчестер Сити".
"Спартак" после 15 туров чемпионата России идет на 10-й строчке турнирной таблицы с 19 очками. В следующем туре команда Руя Витории на выезде сыграет с "Уфой". Матч состоится 29 ноября.
Аленичев: пошел бы в "Спартак", если бы меня пригласили? А почему нет?
В "Спартаке" подтвердили переговоры о продаже акций клуба
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил переговоры клуба с рядом инвесторов по поводу продажи акций.
Фото: ФК "Спартак"