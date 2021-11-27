"ПФК ЦСКА борется за самые высокие места, но до чемпионства, к сожалению, еще далеко. Я, как бывший игрок и болельщик, хочу поддержать команду в непростой период. Уверен, что через какое-то время армейцы обязательно вернутся на тот уровень, на котором были до этого на протяжении 15 лет" , - сказал Тошич
Напомним,что Зоран Тошич выступал в футболке "армейцев" с 2010 по 2017 год.
На данный момент, ЦСКА располагается на шестом месте в РПЛ. Команда Василия Березуцкого набрала 24 очка за 15 игр.
В 16-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против "Зенита". Матч начнётся 28 ноября в 20:00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Тошич - о ЦСКА: армейцы вернутся на прежний уровень
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался по поводу ситуации в московском клубе и оценил перспективы красно-синих.
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