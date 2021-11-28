— Мы не рассматриваем аренду и возвращение Бруно в Бразилию. Он полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА, — рассказал агент в интервью Metaratings.
Ранее появилась информация, что в услугах бразильского защитника заинтересованы местные клубы. В нынешнем сезоне Фукс сыграл за московский клуб в двух матчах во всех турнирах.
Сегодняшний матч против "Зенита" в 16-м туре чемпионата России Фукс пропускает из-за дисквалификации.
СМИ: Бруно Фукс может вернуться в Бразилию
Агент Фукса прокомментировал информацию о возможном уходе защитника из ЦСКА
Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал возможный уход футболиста из российского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА