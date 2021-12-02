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"А его вообще кто-то возьмет?" Колосков - о возможном уходе Кутепова из "Спартака"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание защитника "Спартака" Ильи Кутепова о возможном переходе в другой клуб.
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее Кутепов заявил, что готов уйти из "Спартака", поскольку хочет получать больше игрового времени.

Колосков усомнился в том, что сейчас на Кутепова есть спрос. По его словам, вряд ли "Спартак" получал предложения по этому игроку.

"Куда Кутепову стоит перейти для получения игровой практики? А его вообще кто-то возьмет? Пусть играет в "Челси" или "Ман Сити", на худой конец, в "Реале". Но есть ли спрос на него? Вот это главный вопрос. Он хочет уйти - замечательно. Но предложений-то нет никаких, раз он еще не ушел", - сказал Колосков.

Источник: РБ Спорт


Теги: Кутепов Колосков Спартак
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