Билялетдинов заявил, что количество болельщиков, посещающих футбольные матчи, не должно уменьшиться из-за введения Fan ID.
"Я не думаю, что этот паспорт болельщика как-то сложно получить. Да, это займет небольшое количество времени, сам его уже получал. Не думаю, что от введения Fan ID уменьшится количество болельщиков, но сейчас не вижу необходимости вводить ограничительные документы", - сказал Билялетдинов.
Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение Fan ID (паспорт болельщика) для посещения массовых спортивных мероприятий.
Источник: РБ Спорт
Динияр Билялетдинов: не думаю, что из-за введения Fan ID уменьшится число болельщиков на стадионах
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался о планах властей по введению Fan ID для посещения футбольных матчей.
Фото: РИА Новости