Камоцци: Батраков не подходит для стартового состава "ПСЖ"

"Батраков - не талант уровня Кварацхелии. Не вижу в нём будущего игрока мирового уровня. Это качественный футболист, но не для стартового состава "ПСЖ".Думаю, ему стоит начать свою европейскую карьеру с клуба попроще. Но в теории Алексей может добиться успеха на европейской арене", - сказал Камоцци "Советскому спорту".
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский игрок может перейти во французский "ПСЖ".