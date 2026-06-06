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Камоцци: Батраков не подходит для стартового состава "ПСЖ"

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался об игроке "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
Франко Камоцци заявил, что Алексей Батраков может добиться успеха в Европе.

"Батраков - не талант уровня Кварацхелии. Не вижу в нём будущего игрока мирового уровня. Это качественный футболист, но не для стартового состава "ПСЖ".
Думаю, ему стоит начать свою европейскую карьеру с клуба попроще. Но в теории Алексей может добиться успеха на европейской арене", - сказал Камоцци "Советскому спорту".

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский игрок может перейти во французский "ПСЖ".

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