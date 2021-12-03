Источник: "Спартак" намерен зимой назначить нового спортивного директора

В "Спартаке", вероятно, вскоре появится новый спортивный директор, им может оказаться не считавшийся основным претендентом на эту должность Лука Каттани.

Фото: "Спартак"





Отмечается, что главной задачей спортивного директора будет поиск недорогих молодых игроков с перспективной развития для последующей перепродажи. Сейчас клуб при поиске таких футболистов пользуется услугами одного из независимых европейских футбольных скаутских агентств.



Источник: Назначение на пост спортивного директора в "Спартаке" может произойти во время зимнего перерыва в РПЛ. При этом, возможно, специалистом, который получит данную должность, будет не скаут "Пари Сен-Жермен" Лука Каттани. Ранее СМИ называли именно его основным претендентом на этот пост.Отмечается, что главной задачей спортивного директора будет поиск недорогих молодых игроков с перспективной развития для последующей перепродажи. Сейчас клуб при поиске таких футболистов пользуется услугами одного из независимых европейских футбольных скаутских агентств.Источник: Metaratings