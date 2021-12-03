Боярский выступил за усиление чемпионата России украинскими командами. По его словам, нужно пойти на такой шаг, чтобы у "Зенита" появилась достойная конкуренция. При этом Боярский заявил, что выступает против приглашения европейских команд в РПЛ.
"На сегодняшний день "Зениту" никто не может составить конкуренцию, поэтому нужно усиливать наш чемпионат России. Я против приглашения европейских команд в РПЛ, потому что "Зенит" будет не таким сильным, как нам кажется на сегодняшний день. Спорт - наша прерогатива, а Европа нам не нужна. РФС нужно объединить чемпионат Украины с РПЛ. Понимаете, "Зениту" нужен достойный конкурент", - сказал Боярский.
Отметим, что "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков по итогам 16 туров. Отрыв петербургской команды от занимающего второе место "Динамо" составляет четыре очка.
Источник: РБ Спорт
Боярский: РФС нужно объединить чемпионат Украины с РПЛ
Актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский предложил объединить российский и украинский чемпионаты.
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