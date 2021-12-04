"Да, я попал ему в ногу. Но куда мне надо было ее деть, когда я отдаю пас? Здесь я контролировал мяч и отдавал пас - мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, карточку отменят, и я сыграю с "Сочи". Эмоциональная реакция? Кинул перчатки – жарко было", - приводит слова Соболева "Чемпионат".
"Спартак" со счетом 2:1 победил "Ахмат". Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес. На 32-й минуте встречи арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора удалил с поля нападающего "красно-белых" Александра Соболева.В конце первого тайма "Ахмат" отыгрался благодаря точному удару Даниила Уткина. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи.
"Спартак" набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице чемпионата России. Отметим, что Соболев из-за перебора желтых карточек пропустит игру Лиги Европы против "Легии", которая пройдет 9 декабря.
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"Надеюсь, что карточку отменят". Соболев - об удалении в матче с "Ахматом"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свое удаление в матче 17-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"