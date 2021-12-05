"Если честно, думаю, возвращение Николича ближайшей зимой в "Локомотив" осуществить очень сложно.
"Марко по-настоящему полюбил Россию! У него есть предложения от некоторых клубов, но он должен внимательно обдумать их. От российских клубов предложений не поступало", - цитирует агента "РБ Спорт".
Николич возглавил "Локо" летом 2020 года. Под его руководством московский клуб стал обладателем Кубка России (2021), а также выигрывал серебряные (2020) и бронзовые медали (2021) в чемпионате России. 5 октября "Локомотив" объявил о разрыве контракта с Марко Николичем по обоюдному согласию сторон.
Сменил Николича в "Локо" Маркус Гисдоль. После 17-ти туров "железнодорожники" занимают 6-е место, набрав 25 очков.
Агент Николича: возвращение Марко ближайшей зимой в "Локомотив" осуществить очень сложно
Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера "Локомотива" Марко Николича, рассказал о планах своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"