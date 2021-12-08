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Агент: возможно, Шиманьски будет готов к матчу с "Зенитом"

Агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Себастьяна Шиманьского, высказался о сроках восстановления игрока после травмы.
Фото: Sport24
Агент допустил, что Шиманьски успеет восстановиться к матчу с "Зенитом". Эта встреча пройдет в ближайшее воскресенье в рамках 18-го тура РПЛ.

"У Себастьяна ничего серьезного и опасного. Максимум одна-две недели восстановления, и он вернется к полноценным тренировкам с командой. Но в принципе, возможно, что он будет готов уже в это воскресенье, этого нельзя исключать", - сказал агент.

Напомним, что Шиманьски получил повреждение в игре 17-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:0).

Источник: Sport24


Теги: Шиманьски Динамо
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