Агент допустил, что Шиманьски успеет восстановиться к матчу с "Зенитом". Эта встреча пройдет в ближайшее воскресенье в рамках 18-го тура РПЛ.
"У Себастьяна ничего серьезного и опасного. Максимум одна-две недели восстановления, и он вернется к полноценным тренировкам с командой. Но в принципе, возможно, что он будет готов уже в это воскресенье, этого нельзя исключать", - сказал агент.
Напомним, что Шиманьски получил повреждение в игре 17-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:0).
Источник: Sport24
Агент: возможно, Шиманьски будет готов к матчу с "Зенитом"
Агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Себастьяна Шиманьского, высказался о сроках восстановления игрока после травмы.
Фото: Sport24