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Хохлов: Захаряну не надо концентрироваться на трансферных слухах

Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов отреагировал на признание полузащитника "бело-голубых" Арсена Захаряна лучшим молодым игроком РПЛ.
Фото: "СЭ"
Напомним, ранее стало известно, что Захарян стал обладателем премии "Первая пятерка". Эта награда присуждается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.

Хохлов отметил, что Захаряну после успехов в "Динамо" и признания лучшим молодым игроком чемпионата не нужно фокусироваться на трансферных слухах.

"У нас уже было много случаев, когда молодые футболисты начинали хорошо выступать, появлялись слухи, и у кого-то начинала кружиться голова. Переставали относиться к себе более требовательно. У Арсена сейчас все хорошо складывается, показывает свои лучшие качества в нашем чемпионате, поэтому нужно продолжать в том же духе. Не надо концентрироваться на том, какой клуб проявляет интерес", - сказал Хохлов.

Источник: РБ Спорт


Теги: Хохлов Динамо Захарян
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