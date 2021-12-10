Напомним, ранее стало известно, что Захарян стал обладателем премии "Первая пятерка". Эта награда присуждается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.
Хохлов отметил, что Захаряну после успехов в "Динамо" и признания лучшим молодым игроком чемпионата не нужно фокусироваться на трансферных слухах.
"У нас уже было много случаев, когда молодые футболисты начинали хорошо выступать, появлялись слухи, и у кого-то начинала кружиться голова. Переставали относиться к себе более требовательно. У Арсена сейчас все хорошо складывается, показывает свои лучшие качества в нашем чемпионате, поэтому нужно продолжать в том же духе. Не надо концентрироваться на том, какой клуб проявляет интерес", - сказал Хохлов.
Источник: РБ Спорт
Хохлов: Захаряну не надо концентрироваться на трансферных слухах
Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов отреагировал на признание полузащитника "бело-голубых" Арсена Захаряна лучшим молодым игроком РПЛ.
Фото: "СЭ"