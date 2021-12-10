По информации источника, футболистам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент.
В соответствии с регламентом, основания для отмены матча возникают, когда температура опускается ниже -15 градусов. Отметим, что решение об отмене или проведении игры принимает делегат встречи.
Матч ЦСКА - "Арсенал" запланирован на субботу, 11 декабря. Игра должна пройти на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Стартовый свисток, если встреча состоится, прозвучит в 16:30 мск. Матч чемпионата России обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Делегатом завтрашней игры будет Владислав Барановский.
Источник: Чемпионат
Источник: матч ЦСКА - "Арсенал" могут перенести на весну из-за морозов в Москве
СМИ: игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с "Арсеналом"
Фото: ПФК ЦСКА