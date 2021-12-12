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Гисдоль: слова Стукалова о разном судействе вызывают улыбку. "Локомотив" был немножко лучше "Уфы"

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал результат встречи с "Уфой" в 18-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Локомотив"
"У меня никогда не было столько эмоций до зимнего перерыва, сколько я пережил здесь. Слова Стукалова? У каждого тренера есть право говорить то, что он думает. Могу сказать, что "Локомотив" был немного лучше "Уфы", но это была тяжелая игра.

С теми игроками, которые были у меня в распоряжении, мы показали максимум. А слова о разном судействе вызывают только улыбку", - сказал Гисдоль.

Напомним, главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов после матча заявил, что не увидел разницы между командами, но во втором тайме команды судили по разным правилам.

"Локомотив" в итоге переиграл уфимцев со счетом 2:0. Голами отличились Марадишвили и Керк. Теперь "железнодорожники" занимают 5-ю строчку в турнирной таблице с 28-ю очками, но их может подвинуть "Сочи", которому предстоит финальная игра тура со "Спартаком".

Источник: Sport24


Теги: Гисдоль Локомотив УФА Стукалов
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