По словам Леонченко, в игре с "Уфой" футболисты "Локомотива" проявили характер. "Железнодорожники" заслужили победу в этом матче, считает гендиректор московского клуба.
"Большая благодарность болельщикам. Их поддержка очень важна для команды, которая попала в сложную ситуацию по ряду причин. Самое главное, что показали характер и умение. Всё заслуженно. Будем двигаться дальше", - заявил Леонченко.
"Локомотив" набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" имеет в активе 16 очков и располагается на 15-м месте.
Источник: Матч ТВ
"Показали характер, все заслуженно". Леонченко - о победе "Локомотива" над "Уфой"
Гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о победе над "Уфой" в матче 18-го тура РПЛ (2:0).
Фото: "Локомотив"