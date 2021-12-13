Нобоа в этой игре забил первый гол сочинцев, реализовав пенальти. Во втором тайме эквадорец получил прямую красную карточку за грубый фол на Квинси Промесе.
"Я думаю, самое главное – три очка. Все было в этой игре, контратаки, красивый гол, пенальти, мое удаление. Реально у меня это красная. Я ничего не могу сказать, это красная. Извиняюсь перед Промесом.
Какое впечатление от "Спартака"? Не на своем месте, я думаю. Во втором круге будет все лучше", - приводит слова Нобоа "РБ Спорт".
Также в матче со "Спартаком" забивали Ивелин Попов и Артур Юсупов. "Сочи" уходит на зимний перерыв в РПЛ на третьем месте в таблице чемпионата России. Подопечные Федотова набрали в 18 матчах 31 очко.
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа провел в текущем сезоне 16 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Нобоа: "Спартак" находится не на своем месте
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:0).
Фото: ФК "Сочи"