- Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У "Рубина" были проблемы по ходу чемпионата - сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно, - цитирует Сайманова "Чемпионат".
Казанский "Рубин" по окончании осенней части чемпионата России, в ходе которой было сыграно 18 туров, занимает десятую строчку турнирной таблицы с 22 набранными очками. С момента вылета подопечных Леонида Слуцкого из квалификации Лиги конференций от польского "Ракува" (0:0, 0:1 д.в.) казанцы одержали всего 3 победы в 15 матчах и потерпели 3 поражения подряд во всех матчах второго круга РПЛ (против "Динамо", "Нижнего Новгорода" и "Крыльев Советов").
Сайманов: итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У "Рубина" были проблемы по ходу чемпионата
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов оценил итоги осенней части текущего сезона для своей команды.
Фото: ФК "Рубин"