По информации источника, Витория отказывается расторгнуть контракт с клубом. Португальский специалист не согласен с решением об увольнении с поста наставника "Спартака". Именно по причине разногласий с Виторией клуб не может назначить главным тренером итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Напомним, ранее сообщалось, что Ваноли вскоре сменит Виторию в должности наставника "Спартака". Португалец возглавил "красно-белых" перед началом нынешнего сезона.
"Спартак" идет девятым в нынешнем розыгрыше РПЛ. В активе московской команды 23 набранных очка.
Источник: Матч ТВ
Источник: Витория отказывается расторгнуть контракт со "Спартаком"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория не согласен с решением руководства клуба уволить его с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Российская газета"