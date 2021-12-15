"Нынешняя команда и состав прошлого года практически одна и та же. Здесь можно наговорить про многие позиции. В итоге дело окажется не в усилениях, а в том, что команда не получала от Витории правильной установки. Придет новый тренер и те игроки, которые проявили себя плохо при нынешнем, покажут себя во всей красе", - цитирует Комбарова "РБ Спорт".
Сегодня появилось официальное объявление об увольнении Витории с поста главного тренера "Спартака". Ожидается, что его сменит итальянский специалист Паоло Ваноли, самолет с которым несколько часов назад приземлился в Москве. Официальное объявление итальянца ожидается 17 декабря.
Под руководством Витории красно-белые завершили первую часть сезона на 9-м месте, набрав 23 очка. Отставание от первой строчки составляет 15 очков.
Д.Комбаров: команда не получала от Витории правильной установки
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал увольнение Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
Фото: Sport24