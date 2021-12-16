"Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Его задача – постоянно подтверждать свой класс. Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в «Динамо». Его пик здесь ещё не достигнут. Надеюсь, он считает также", - цитирует Шварца "Чемпионат".
В текущем розыгрыше РПЛ Захарян провел 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. В начале декабря Захаряна признали лучшим молодым игроком года.
"Динамо" после 18 туров занимает 2-е место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка. Недавно клуб официально объявил о продлении контракта со Шварцем до лета 2024 года.
Шварц: не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна. Его пик здесь еще не достигнут
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал наличие спроса в Европе на полузащитники бело-голубых Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"