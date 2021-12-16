"Спартак" подал заявление о возможной отмене красной карточки Кофрие. КДК отказал "красно-белым", автоматическая дисквалификация защитника остается в силе, сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Также он отметил, что к полузащитнику "Сочи" Кристиану Нобоа, удаленному в игре со "Спартаком", решили не применять дополнительные санкции.
"Было принято решение не применять дополнительную дисквалификацию к Нобоа, он пропустит один матч. Также было подано заявление о возможной отмене красной карточки Кофрие. Было принято решение отказать, автоматическая дисквалификация остается в силе", - сказал Григорьянц.
Напомним, что "Сочи" и "Спартак" встретились в матче 18-го тура РПЛ. Сочинцы обыграли соперника со счетом 3:0.
Источник: Матч ТВ
КДК РФС оставил в силе красную карточку Кофрие, полученную в матче с "Сочи"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оставил в силе удаление защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие в матче с "Сочи".
Фото: "Спартак"