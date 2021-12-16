Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
Перенесён
Тоттенхэм
П1 2.8X 3.5П2 2.5
Челси
22:45
ЭвертонНе начат
П1 1.26X 6.2П2 12
Ливерпуль
23:00
НьюкаслНе начат
П1 1.11X 10П2 22

КДК РФС оставил в силе красную карточку Кофрие, полученную в матче с "Сочи"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оставил в силе удаление защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие в матче с "Сочи".
Фото: "Спартак"
"Спартак" подал заявление о возможной отмене красной карточки Кофрие. КДК отказал "красно-белым", автоматическая дисквалификация защитника остается в силе, сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Также он отметил, что к полузащитнику "Сочи" Кристиану Нобоа, удаленному в игре со "Спартаком", решили не применять дополнительные санкции.

"Было принято решение не применять дополнительную дисквалификацию к Нобоа, он пропустит один матч. Также было подано заявление о возможной отмене красной карточки Кофрие. Было принято решение отказать, автоматическая дисквалификация остается в силе", - сказал Григорьянц.

Напомним, что "Сочи" и "Спартак" встретились в матче 18-го тура РПЛ. Сочинцы обыграли соперника со счетом 3:0.

Источник: Матч ТВ


Теги: Кофрие Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Матч АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" перенесен
Гончаренко: раньше я с удовольствием следил за "МЮ" Сульшера
Агент: Ваноли подписал контракт со "Спартаком" 4
Источник: советник Салиховой Камоцци руководит спортивной деятельностью "Спартака" 5
КДК РФС оставил в силе красную карточку Кофрие, полученную в матче с "Сочи"
Орлов: что бразильцы "Зенита" делали с "Динамо"! В первом тайме соперник не знал, куда бежать 5
"Динамо" оштрафовано на полмиллиона рублей за расистские выкрики болельщиков на игре с "Зенитом" 2
Орлов: в академии "Спартака" нет портрета Дзюбы. Почему школа не гордится Артемом? 24
Агент: Клаудиньо останется в "Зените". Ему все нравится в клубе 3
Орлов раскритиковал "Спартак" в связи с возможным назначением Ваноли 14
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков 5
Лепсая: работа Витории в "Спартаке" вызывает уважение 2
Игра АПЛ "Лестер" - "Тоттенхэм" перенесена из-за вспышки коронавируса
Парфенов может возглавить "Енисей"
Мбаппе: поначалу было немного тяжело жить с ощущением того, что тебя считают звездой 1
Орлов: "Зенит" должен взять свое, потому что это лучший клуб по всем направлениям 7
Агент Игора из "Фиорентины": был конкретный интерес со стороны "Краснодара"
Агент: не могу сказать, вернется ли Лысцов в "Локомотив" 2
Гончаренко: думаю, если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова 6
Агент Ротенберга: ничего не слышал о завершении карьеры. Со здоровьем у Бориса все нормально 2
СМИ: Витория может возглавить "Фламенго" 7
Главный тренер "Брентфорда" предложил перенести все матчи тура АПЛ из-за коронавируса
Зиньковский: в ЦСКА потренировался две недели и мне сказали: "Ты такой же, как наши ребята" 8
Гончаренко: сейчас ЦСКА на правильном пути. Орешкин, Гинер и Бабаев делают все возможное, чтобы укрепить клуб 4
Иванов: никаких предложений по Адамову у нас нет. Ни от "Локомотива", ни от "Зенита" 2
Капелло - о Ваноли: болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей 3
Баженов: я бы посоветовал при первом серьезном проигрыше - не увольнять Ваноли, а доверять тренеру 4
СМИ: Ротенберг планирует весной сыграть прощальный матч за "Локомотив" и завершить карьеру 21
Гончаренко: на момент ухода из ЦСКА было очень больно. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию
Источник: одноклубник Кокорина может продолжить карьеру в России 1
Все новости
-