"В выходной сплю, как правило, до 10-11 часов. Иду в кино или торговый центр, играю в PlayStation. Чаще всего — в NHL, за "Washington Capitals" и нашего Саню Овечкина. Он мне нравится и как человек, и как хоккеист" - цитирует Тюкавина "Esquire".
В текущем сезоне РПЛ Тюкавин провел 20 матчей за бело-голубых, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 6.5 млн евро.
"Динамо" завершило первую часть чемпионата 2-м, в активе команды Сандро Шварца 36 очков.
Тюкавин: Овечкин нравится и как человек, и как хоккеист. Играю за его "Вашингтон" в NHL на PlayStation
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин, рассказал, как проводит свои выходные.
Фото: ФК "Динамо"