Шварц отметил, что Тюкавин и Захарян еще не достигли своего потолка в "Динамо". По его словам, работа над развитием футболистов продолжится в том числе на предстоящих зимних сборах команды.
"Особенность Тюкавина и Захаряна - постоянное желание развиваться. У них горят глаза. Мы точно знаем, что им обоим еще далеко до потолка развития. И над этим мы поработаем в том числе на зимних сборах", - заявил Шварц.
Отметим, что "Динамо" ушло на зимний перерыв в РПЛ на втором месте в таблице чемпионата (36 очков). Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.
Источник: Чемпионат
Шварц назвал особенность Тюкавина и Захаряна
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал о стремлении к развитию, проявляемом форвардом "бело-голубых" Константином Тюкавиным и полузащитником команды Арсеном Захаряном.
Фото: "Чемпионат"