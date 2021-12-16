Агент Фукса заявил, что бразилец не собирается уходить из московского клуба.
"Планов уйти у Бруно нет. Он возвращается после Нового года и останется в ЦСКА", - сказал Ногейра.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Фукс провел два матча и не отличился результативными действиями.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров. В активе "армейцев" 30 набранных очков.
Источник: Sport24
Агент Фукса: Бруно не собирается уходить из ЦСКА
Агент Августо Ногейра, представляющий интересы защитника ЦСКА Бруно Фукса, высказался о планах игрока на будущее.
Фото: ЦСКА