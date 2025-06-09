По информации журналиста Карпова ЦСКА неожиданно включился в гонку за игроком «Ахмата» Лечи Садулаева.
Ранее «Краснодар» сделал за игрока конкретное предложение — €8,5 млн и Мозеса, однако теперь судьба трансфера остаётся неопределённой.
Садулаев — воспитанник грозненского «Ахмата». С 2019 года он играет в первой команде. За это время 25-летний вингер провёл 124 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2025 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
В сборной России Садулаев дебютировал в октябре 2022 года. С тех пор он сыграл 7 матчей и забил один гол.
Источник: ЦСКА вступил в борьбу за Садулаева — "Краснодар"предлагал €8,5 млн и Мозеса
Футболист «Ахмата» Лечи Садулаев может оказаться в ЦСКА, несмотря на предложение от «Краснодара».
Фото: ФК "Ахмат"