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Источник: ЦСКА вступил в борьбу за Садулаева — "Краснодар"предлагал €8,5 млн и Мозеса

Футболист «Ахмата» Лечи Садулаев может оказаться в ЦСКА, несмотря на предложение от «Краснодара».
Фото: ФК "Ахмат"
По информации журналиста Карпова ЦСКА неожиданно включился в гонку за игроком «Ахмата» Лечи Садулаева.

Ранее «Краснодар» сделал за игрока конкретное предложение — €8,5 млн и Мозеса, однако теперь судьба трансфера остаётся неопределённой.

Садулаев — воспитанник грозненского «Ахмата». С 2019 года он играет в первой команде. За это время 25-летний вингер провёл 124 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2025 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В сборной России Садулаев дебютировал в октябре 2022 года. С тех пор он сыграл 7 матчей и забил один гол.

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