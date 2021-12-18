Подмосковные "Химки" введут переговоры с киевским "Динамо" о переходе 21-летнего нападающего Ибрагима Каргбо, сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. По данным источника, речь идет об арендном соглашении.
- Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. "Химки" для него хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом, - передает слова агента футболиста Дмитрия Селюка телеграм-канал Ивана Карпова.
21-летний бельгийский центрфорвард Ибрагим Каргбо Джуниор в текущем сезоне не провел ни одного матча, залечивая травму - в апреле 2021 года, находясь в аренде в донецком "Олимпике", он получил перелом большой и малой берцовых костей ноги.
"Химки" ведут переговоры о переходе форварда "Динамо" Киев
"Химки" могут усилиться бельгийским нападающим киевского "Динамо" Ибрагимом Каргбо.
Фото: ФК "Динамо" Киев