- Согласился бы я, если бы меня вновь пригласили тренировать московский "Спартак" или быть спортивным директором, как когда-то в 2003-м? От таких предложений не отказываются и долго над ними не думают. Естественно, я бы согласился возглавить "Спартак". Это великий клуб с огромной армией болельщиков. Самый популярный клуб России, - приводит слова Чернышова "КП".
53-летний Андрей Чернышов ранее тренировал московский "Спартак" с июня по сентябрь 2003 года. За этот отрезок красно-белые провели под руководством Чернышова 10 матчей, в 5 из которых одержали победы, а в остальных 5 потерпели поражения. В настоящее время российский специалист работает в индийском клубе "Мохаммедан" из Калькутты, который возглавил в июне 2021 года - 4 победы и 2 поражения в 6 сыгранных матчах.
Чернышов: естественно, я бы согласился возглавить "Спартак"
Экс-главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов ответил на вопрос о согласии на возможное возвращение в красно-белый клуб.
Фото: ФК "Спартак Суботица"